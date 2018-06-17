Далай-лама рассказал о секрете счастья

Счастье любому человеку принесет не осуществление желаний, а «покой ума», достичь которого помогут сострадание и альтруизм. Об этом заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии.

«Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду — и это все никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум», — цитирует Далай-ламу «РИА Новости».

Он отметил, что негативные эмоции, такие как гнев, зависть и чувство конкуренции «влекут за собой страдание».

Ранее духовный лидер буддистов заявил о том, что понятие войны для человечества устарело. По словам Далай-ламы XIV, пришло время осознать, что весь мир принадлежит семи миллиардам человек, а каждая страна принадлежит своему народу, но не горстке лидеров.