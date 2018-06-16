Далай-лама рассказал о правильном подходе к чемпионату мира

Далай-лама XIV рассказал о подходе к чемпионату мира по футболу и любым другим соревнованиям, который считает правильным. По его словам, важно, чтобы мотивацией игроков было показать лучший результат, а не навредить сопернику.

«Если вы стремитесь создавать препятствия и проблемы для других команд — это неверный подход», — цитирует духовного лидера буддистов «РИА Новости».

Он отметил, что сам в молодости интересовался бадминтоном и пинг-понгом.

«Однажды я играл в пинг-понг с Чжоу Эньлаем, премьер-министром Китая. И вот тогда моя мотивация была не очень хорошей», — сказал далай-лама, пояснив, что он надеялся одержать победу, так как его соперник был не очень хорошим игроком.

Чемпионат мира по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.