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В украинском Тернополе решили запретить продажу трусов по праздникам

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Фото: TASS/DPA/Roland Weihrauch
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Тернопольский городской совет намерен рекомендовать предпринимателям не заниматься продажей нижнего белья в религиозные праздники.

Идея принадлежит депутату Владимиру Гринда, который остался под неприятным впечатлением, когда в религиозный праздник увидел, как на рынке торгуют трусами.

«Иду я по рынку на улице Пятнадцатого Апреля в Светлый понедельник (Пасхальный понедельник. – Ред.) восемь человек всего открыты, трусы продают, лифчики… это уже перебор», –– рассказал Гринда.

Он отметил, что это неприемлемо с точки зрения морали, поэтому предложил запретить «торговать трусами на Троицу, на Пасху и на Рождество».

Как сообщает «УНИАН», предложение поддержали 25 из 40 депутатов, еще 15 воздержались от голосования.

При этом глава администрации Сергей Надал внес корректировку в предложение Гринды, переформулировав его в «поручение управлению торговли рекомендовать учреждениям торговли урегулировать торговлю во время религиозных праздников». После этого предложение было принято.

15 июня президент Чехии Милош Земан прилюдно сжег огромные красные трусы.

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