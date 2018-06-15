Президент Чехии сжег на костре огромные красные трусы

Президент Чехии Милош Земан прилюдно сжег огромные красные трусы, которые в 2015 году арт-группа Ztohoven вывесила над его резиденцией.

Видео сжигания «артефакта» опубликовано на YouTube-канале POLITIKA 24.

Чешский лидер созвал в Пражском Граде журналистов, и, продемонстрировав трусы, которые его администрация ранее выкупила у Комитета по управлению госимуществом за одну крону (менее трех рублей), передал их пожарным, которые и «возложили» их на огонь.

При этом Земан отметил, что его действия призваны показать, что «время нижнего белья в политике закончилось»

«Политику следует проводить на основании обмена мнениями», –– сказал президент.

Земан впервые был избран президентом Чехии в 2013 году. В этом году его переизбрали на второй срок. Он известен своей дружеской позицией по отношению к России и критикой западных политиков.

Против Земана неоднократно устраивались различные акции протеста. Так, во время голосования на выборах президента Чехии на него набросилась активистка украинского движения Femen. В феврале еще одна активистка, обнаженная по пояс, вышла на пикет против Земана в Киеве, однако женщина по ошибке пришла не к посольству Чехии, а к посольству Словакии.