Активистка Femen устроила акцию во время визита Порошенко в Вену

Активистка украинского движения Femen устроила акцию против президента Украины Петра Порошенко во время посещения им Венского бала.

Акция протеста прошла в четверг, 8 февраля.

Организаторы считают, что Порошенко не место на аристократическом рауте, сообщает RT.

Девушка обнажилась по пояс, когда лидер Украины поднимался по лестнице.

12 января активистка движения Femen напала на президента Чехии Милоша Земана. Инцидент произошел, когда чешский лидер пришел на избирательный участок в районе Прага-10, чтобы проголосовать на выборах главы государства. Активистка скинула с себя рубашку и, оставшись полуобнаженной, начала выкрикивать ругательства в адрес Земана.

Нарушительницу порядка сразу же задержала полиция, позже ее приговорили к трем месяцам тюрьмы условно и депортации.