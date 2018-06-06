Помощник Земана очистил оскверненный памятник советским воинам в Праге

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек осудил осквернение памятника советским воинам в Праге и принял участие в его восстановлении. Об этом он рассказал в своем микроблоге в Twitter.

Овчачек опубликовал фотографию памятника с закрашенной розовой краской звездой, назвав тех, кто стоит за этим, «скотами». Позднее пресс-секретарь Милоша Земана выложил фото, где он оттирает памятник от краски.

«Я счел своим долгом помочь очистить оскверненный памятник освободителям нашей родины!» — написал Овчачек.

Před Pražským hradem. Považoval jsem za svoji občanskou povinnost pomoci při čištění zneuctěného pomníku osvoboditelů naší vlasti! pic.twitter.com/aOM4qtVzCY — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 5, 2018

Подобные инциденты в Чехии происходят регулярно. 8 мая стало известно, что неизвестные осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. Памятник был облит розовой краской. МИД назвал действия злоумышленников кощунственным актом и выразил надежду, что чешские власти найдут вандалов.