Прямой эфир

Помощник Земана очистил оскверненный памятник советским воинам в Праге

0
Фото: @PREZIDENTmluvci
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек осудил осквернение памятника советским воинам в Праге и принял участие в его восстановлении. Об этом он рассказал в своем микроблоге в Twitter.

Овчачек опубликовал фотографию памятника с закрашенной розовой краской звездой, назвав тех, кто стоит за этим, «скотами». Позднее пресс-секретарь Милоша Земана выложил фото, где он оттирает памятник от краски.

«Я счел своим долгом помочь очистить оскверненный памятник освободителям нашей родины!» — написал Овчачек.

Подобные инциденты в Чехии происходят регулярно. 8 мая стало известно, что неизвестные осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. Памятник был облит розовой краской. МИД назвал действия злоумышленников кощунственным актом и выразил надежду, что чешские власти найдут вандалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине предложили демонтировать все памятники маршалу Жукову
Вандалы разрушили памятник Неизвестному солдату на западе Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017