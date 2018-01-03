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Выпускница религиозной школы в США продаст девственность на аукционе

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Фото: Global Look Press
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Выпускница религиозной школы из американского Сакраменто, штат Калифорния, выставила свою девственность на аукцион. 23-летняя Бейли Гибсон решилась на это после того, как разочаровалась в своем женихе и порвала с ним отношения.

Отмечается, что в детстве девушке позволяли смотреть только религиозные передачи, а в 16 лет отдали в закрытую христианскую школу, где запрещали общаться с мужчинами, передает РЕН ТВ.

По окончании школы Гибсон познакомилась с молодым человеком,  за которого мечтала выйти замуж. Однако жених не дождался заключения брака и переспал с бывшей подругой девушки.

После этого она выставила свою девственность на специальном аукционе. Владелец торгов заявил, что ранее продал невинность 20-летней девушки за $400 тыс. При этом половину суммы он забрал себе.

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