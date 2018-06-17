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Президент Латвии усомнился в способности США «защитить» Европу от России

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Европа начинает осознавать, что не может рассчитывать только на США в вопросах защиты от вызовов, среди которых «демонстрирующая мускулы Россия». Об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.

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По его словам, для НАТО существует несколько угроз: растущее влияние Китая, ситуации в Сирии и Северной Африке, нестабильность на юге альянса и Россия.

Как сообщает портал TVnet, Вейонис считает, что все перечисленное несет угрозу единству Запада, поэтому, по его мнению, необходимо укреплять «мягкую безопасность» и усиливать борьбу с гибридными угрозами.

Страны Прибалтики не впервые обвиняют Россию в том, что она «несет угрозу».

На основании этого Литва, Латвия и Эстония просят у США и НАТО больше военной помощи и средств.

Так, в апреле, на встрече с президентом США Дональдом Трапом лидеры прибалтийских стран попросили его усилить военное присутствие в регионе из-за «угрозы РФ». Трамп принял положительное решение по этому вопросу и дополнительно выделил республикам $170 млн.

Москва неоднократно отмечала, что НАТО «само себя пугает несуществующей российской угрозой» с целью нарастить военный контингент у границ РФ.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва встревожена активностью альянса в Прибалтике и Польше.

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