Прямой эфир

Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья покойного.

Певец прекрасной эпохи
Каким мы запомним режиссера Станислава Говорухина

Ранее сообщалось, что могила режиссера расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого. Перед похоронами в храме Христа Спасителя прошли церемония прощания и заупокойная лития.

Проститься с Говорухиным пришли политики и деятели культуры. Среди них были президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский, композитор Игорь Крутой и другие.

Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет 14 июня. Он скончался после продолжительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин приехал на церемонию прощания с режиссером Говорухиным
Коллеги назвали смерть Говорухина большой потерей
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017