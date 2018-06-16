Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья покойного.

Ранее сообщалось, что могила режиссера расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого. Перед похоронами в храме Христа Спасителя прошли церемония прощания и заупокойная лития.

Проститься с Говорухиным пришли политики и деятели культуры. Среди них были президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский, композитор Игорь Крутой и другие.

Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет 14 июня. Он скончался после продолжительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха».