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Американский конгрессмен заявил об угрозе дефолта в США

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Фото: wikipedia.org
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«Долговая бомба» США может взорваться через восемь–десять лет, если власти не пойдут на сокращение госрасходов, заявил конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс.

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В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что бюджетные ассигнования в 2018 году составили $1,3 трлн. При этом для благополучного состояния экономики они не должны превышать $700 млрд.

«Это «эффект колеи». Дорога, по которой мы идем, не самая лучшая, но уйти с нее и встать на оптимальную — это болезненно в краткосрочной перспективе. Они (правительство. — Ред.) считают, что это обернется слишком большими политическими потерями», –– цитирует Биггса «РИА Новости».

По словам конгрессмена, каждый день отказа от сокращения расходов лишает США вариантов решения проблемы.

«Вот в чем настоящая проблема: у нас структурный дефицит. Мы тратим больше, чем получаем, и вынуждены занимать деньги. Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику», — сказал он.

Биггс также указал, что, по его мнению, у Вашингтона не более 10 лет для решения этого вопроса.

По итогам 2018-го финансового года казначейство США спрогнозировало дефицит в размере $833 млрд, что на 25% выше, чем в 2017 году. При этом, по оценкам экспертов, к 2020 году дефицит составит $1 трлн.

В мае аналитики заявили, что США всё ближе к техническому дефолту, так как уже сейчас дефицит составляет порядка 1,6% ВВП или 9,4% всего федерального бюджета.

В марте госдолг США достиг исторического максимума в $21 трлн.

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