Россия почти вдвое сократила вложения в госдолг США в апреле

В апреле Россия избавилась от половины американских бондов, сократив вложения в ценные бумаги казначейства США почти в два раза — до $48,7 млрд.

Таким образом, РФ вывела $47,5 млрд. Данные приведены на сайте минфина США.

Теперь в рейтинге стран-держателей американских долговых бумаг Россия располагается на 22 месте. Объем инвестиций Москвы в госбумаги США достиг десятилетнего минимума. Ранее РФ занимала 16-е место.



Лидерами по-прежнему остаются Китай ($1,18 трлн) и Япония ($1,03 трн).

Напомним, ранее конгресс США предложил ввести санкции против российских финансовых институтов. Однако американский лидер Дональд Трамп решил не вводить ограничения в отношении госдолга РФ, так как это нанесет серьезный ущерб инвесторам из США.

При этом в Госдуме в ответ на возможные санкции предложили сократить вложения в американские ценные бумаги.

«Очевидно, если такие решения будут приняты, то мы тоже можем сократить вложения в американские ценные бумаги, российские деньги не будут работать в интересах американской экономики», — цитирует «РИА Новости» депутата Анатолия Аксакова.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным решением сокращение вложений.

«Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 млрд. - почти на 50%. Логичное решение», –– написал Пушков в Twitter.

В марте стало известно, что госдолг США достиг нового рекорда, превысив $21 трлн.