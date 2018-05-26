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Минфин России оценил вероятность попадания госдолга страны под санкции Лондона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Великобритания вряд ли распространит санкции на российский суверенный долг, полагает замглавы Минфина России Сергей Сторчак.

«Это же не официальная позиция Лондона. Я не вижу [угрозы] и не думаю, что они это сделают», — рассказал 26 мая Сторчак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «РИА Новости».

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Международный комитет палаты общин британского парламента 21 мая опубликовал доклад о «российской коррупции в Великобритании». В документе правительство страны призывали ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властями России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Кроме того, комитет призвал ввести санкции против российского госдолга.

В апреле на рассмотрение американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий установление запрета на операции с российским госдолгом и выпущенными по нему облигациями для американских физических и юридических лиц. Позднее Минфин США выступил против введения Вашингтоном санкций в отношении госдолга России.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где в марте было совершено покушение на британского агента, экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Соединенного Королевства утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Россия категорически отвергает все обвинения и требует независимого и прозрачного расследования инцидента.

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