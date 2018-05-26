Минфин России оценил вероятность попадания госдолга страны под санкции Лондона

Великобритания вряд ли распространит санкции на российский суверенный долг, полагает замглавы Минфина России Сергей Сторчак.

«Это же не официальная позиция Лондона. Я не вижу [угрозы] и не думаю, что они это сделают», — рассказал 26 мая Сторчак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «РИА Новости».

Международный комитет палаты общин британского парламента 21 мая опубликовал доклад о «российской коррупции в Великобритании». В документе правительство страны призывали ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властями России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Кроме того, комитет призвал ввести санкции против российского госдолга.

В апреле на рассмотрение американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий установление запрета на операции с российским госдолгом и выпущенными по нему облигациями для американских физических и юридических лиц. Позднее Минфин США выступил против введения Вашингтоном санкций в отношении госдолга России.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где в марте было совершено покушение на британского агента, экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Соединенного Королевства утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Россия категорически отвергает все обвинения и требует независимого и прозрачного расследования инцидента.