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«Локомотив-Кубань» предложил новый контракт Райану Брокхоффу

В предстоящем сезоне австралийский форвард планирует продолжить карьеру в NBA
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Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ
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«Локомотив-Кубань» готов продолжить сотрудничество с 27-летним нападающим Райаном Брокхоффом. По информации источника «Известий» из окружения игрока, краснодарцы предложили австралийцу новый контракт на два года с сохранением заработной платы сезона-2017/18. Президент «Локо» Андрей Ведищев подтвердил «Известиям», что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с форвардом.

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По словам Андрея Ведищева, Райан Брокхофф был одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. При этом форвард пока не ответил на предложение «железнодорожников», уточнил источник «Известий». Его приоритет в нынешнем межсезонье — контракт с клубом NBA. Ранее сообщалось, что в ближайшее время баскетболист пройдет индивидуальные просмотры в «Бруклине», «Вашингтоне», «Миннесоте» и «Милуоки».

В случае если игроку не удастся договориться с командами NBA, то в первую очередь он будет рассматривать предложения от клубов — участников Евролиги. Если таких не окажется, он готов остаться в Краснодаре, пояснил собеседник «Известий».

Райан Брокхофф перешел в «Локомотив-Кубань» после двух сезонов в «Бешикташе», с которым он выступал в Турецкой лиге и Еврокубке. В сезоне-2014/15 форвард приносил «Бешикташу» по 10,9 очка и 5,4 подбора в Еврокубке и 11,5 очка и 6,2 подбора в матчах домашнего первенства. Под руководством Георгиоса Барцокаса австралиец стал главным оружием кубанцев: потрясающий шутер (10-й по эффективности в Евролиге-2015/16 — 68%) помог команде впервые в истории выйти в «Финал четырех» Евролиги.

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После ухода Георгиоса Барцокаса Райан Брокхофф остался одним из лидеров клуба. Средние показатели игрока в Единой лиге ВТБ – 2016/17 составляют 8,8 очка и 4,8 подбора при рейтинге эффективности 11,3. Многим запомнились дальние попадания форварда: в матчах с «Химками» и «Валенсией» он забивал со своей половины площадки. В завершившемся сезоне Райан Брокхофф вошел в символическую пятерку Еврокубка, набирая 12,3 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

В начале марта 2018 года баскетболист травмировал большой палец правой руки в матче с УНИКСом и выбыл на 1,5 месяца. Чтобы компенсировать потерю снайпера, краснодарский клуб подписал контракт с литовцем Йонасом Мачюлисом. После этого Райан Брокхофф был исключен из паспорта (заявки) команды в Единой лиге, а его место занял Йонас Мачюлис. После восстановления клуб попытался снова заявить австралийца, однако не учел, что период дозаявок уже закончился.

В итоге Райан Брокхофф пропустил серию плей-офф с «Химками», которую «Локо» проиграл со счетом 0:3, потеряв шансы на путевку в Евролигу-2018/19.

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