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Фигуранта «дела Бабченко» подозревают в подготовке теракта

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Фигурант дела о «покушении» на российского журналиста Аркадия Бабченко — Вячеслав Пивоварник — подозревается в организации и подготовке терактов. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

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«Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины (Борисом) Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович», — приводит его слова «РИА Новости».

Тиводар добавил, что Пивоварник является совладельцем фирмы «Киевская консалтинговая группа» и сейчас скрывается от следствия.

Также представитель СБУ заявил, что служба задержала украинца, который якобы готовил группу людей для совершения терактов в стране. 

Об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве, сообщалось 29 мая. На следующий день СБУ объявила, что это была инсценировка и он жив.

По словам главы СБУ Василия Грицака, в Киеве задержали предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского бизнесмена Бориса Германа. 

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