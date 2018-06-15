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Владимир Мау назвал взвешенным решение повысить пенсионный возраст

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Поэтапное повышение пенсионного возраста в РФ до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, предложенное правительством, — это необходимое и взвешенное решение. Такую точку зрения высказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

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«Это давно назревшее решение. Практически все страны мира нашего уровня экономического развития и выше перешли примерно на эти параметры пенсионного возраста», — пояснил экономист.

Увеличение возраста выхода на пенсию, растянутое до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин, по словам Мау, — взвешенное.

«У нас уже 10 лет сокращается численность населения в трудоспособном возрасте, шаг в один год выглядит обоснованным», — цитирует ректора РАНХиГС агентство ТАСС.

Пенсии по старости впервые были введены в 1928 году советом социального страхования при народном комиссариате труда СССР. Тогда же был установлен не менявшийся с того времени пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 — для женщин.

14 июня 2018 года правительство РФ предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Согласно подготовленному законопроекту, который в ближайшее время предстоит рассмотреть Госдуме, поэтапное повышение пенсионного возраста должно начаться с 1 января 2019 года.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, без принятия этой меры Россия не сможет двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики. Президент РФ Владимир Путин 7 июня отметил, что относится к увеличению возраста выхода на пенсию с осторожностью, назвав одной из ключевых целей пенсионной реформы рост благосостояния пожилых людей.

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