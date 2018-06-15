Правительство предложило повысить пенсионный возраст

Правительство РФ в четверг, 14 июня, предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, повышение пенсионного возраста будет поэтапным и начнется с 1 января 2019 года.В результате возраст выхода на пенсию для мужчин будет поднят с нынешних 60 до 65 лет к 2028 году. Пенсионный возраст для женщин поднимется с 55 до 63 лет к 2034 году.



Таким образом, первыми, кого коснется повышение возраста выхода на пенсию, станут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения: они выйдут на пенсию в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

​Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению размера пенсий нынешним пенсионерам почти на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год и сможет изменить положение на рынке труда, где желающих продолжить карьеру россиян «выталкивают» на заслуженный отдых.

Правительство также выступает за увеличение НДС до 20%, полученные деньги направят в том числе и на повышение пенсий.

Пенсионная реформа не коснется тех, кто получает страховые пенсии по социальным мотивам, например женщин, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, женщин, родивших пять и более детей, инвалидов по зрению 1-й группы и некоторых других категорий граждан.

На заседании кабмина Дмитрий Медведев подчеркнул, что нынешний пенсионный возраст давно пора пересмотреть, поскольку без этих решений Россия не может двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики.

Мотивы государства в интервью «Известиям», опубликованном 13 июня, объяснил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

«Пенсионный возраст придется повышать. Нагрузка на государственные финансы слишком велика. Если говорить о женщинах, то на 10 лет их работы приходится семь-восемь лет пенсии. Никакие страны не выдержат такой нагрузки», — пояснил он.

Пенсии по старости впервые были введены в России в 1928 году постановлением союзного совета социального страхования при народном комиссариате труда СССР. Тогда же был определен пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 — для женщин.





