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Европарламент призвал ЕС продлить санкции против России

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую продлить санкции против России.

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В поддержку документа проголосовали 485 депутатов, против – 76, еще 66 парламентариев воздержались.

«В резолюции содержится призыв к государствам – членам ЕС сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России и продлить их», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу ЕП.

С 28 по 29 июня в Брюсселе пройдет саммит лидеров 28 стран ЕС, на котором антироссийские санкции могут быть продлены.

По словам представителя пресс-службы Европейского совета, официально данный вопрос на повестке дня не стоит, однако в соответствии с прошедшими ранее заседаниями лидеры ЕС, скорее всего, одобрят продление ограничений, связанных с Украиной и Крымом.

С 2014 года Евросоюз вводит санкции против России из-за присоединения Крыма к РФ и ситуации в Донбассе, где украинские военные проводят операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Москва неоднократно отмечала нецелесообразность санкций, так как Крым стал частью РФ после проведения референдума, на котором были соблюдены все международные нормы. Кроме того, Россия не является стороной конфликта на Украине.

4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в ответ на недружественные действия западных стран.

В последнее время в странах ЕС, в том числе Германии и Италии, все чаще призывают к отмене санкций против Москвы.

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