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Власти Приморья провели переговоры с протестующими сиротами

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Власти Приморского края готовы помочь каждому вышедшему на пикет участнику движения детей-сирот. Шестеро женщин требовали выдать им квартиры.

Вопрос обеспечения сирот жильем стоит на особом контроле врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Об этом ИА PrimaMedia сообщил директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич. После долгих уговоров протестующие согласились встретиться с вице-губернатором Ириной Мануйловой (Тарасенко сейчас находится в Китае с рабочим визитом).

В очереди на квартиры в регионе стоят 7040 детей-сирот. В целом до конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для этой категории льготников. Также в планах на ближайшие годы — строительство 12 жилых домов.

Как сообщалось ранее, более 40 новых квартир приобретены для детей-сирот в пяти населенных пунктах Приморского края. В марте и апреле этого года было объявлено 89 аукционов на покупку жилья, но 47 из них не состоялось из-за отсутствия заявок. С начала этого года жилье получили 172 человека.

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