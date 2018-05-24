Более 40 квартир приобретены в Приморье для детей-сирот

Более 40 новых квартир приобретены для детей-сирот в пяти населенных пунктах Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки края.

Как рассказала заместитель директора ведомства Наталья Василянская, в марте и апреле этого года было объявлено 89 аукционов на покупку жилья, но 47 из них не состоялось из-за отсутствия заявок. Новые 42 квартиры были приобретены в Уссурийске, Находке, Артеме, Большом Камне и поселке Преображение, сообщает ИА PrimaMedia.

С начала этого года жилье получили 172 человека. В мае в общей сложности должно пройти еще 56 аукционов. До конца года планируется обеспечить жильем 200 детей-сирот.

Средства на обеспечение выделены из федерально бюджета и бюджета края в размере 1 млрд рублей. На данный момент в очереди на получение жилья в Приморье стоят семь тыс. детей-сирот.