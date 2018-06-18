Россия готова вступить в ОЭСР

Россия заинтересована в присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом «Известиям» заявили в Минэкономразвития РФ. В ведомстве подчеркнули, что Москва сейчас сотрудничает с организацией по широкому спектру тем. В ОЭСР отметили, что вступление России положительно скажется на деятельности структуры, однако этот вопрос требует консенсуса всех стран-участниц.

Организация экономического сотрудничества и развития объединяет 37 государств, большинство из которых представляют собой развитые экономики мира. Ее главная задача — улучшение экономических и социальных показателей через обмен опытом.

Полноправное членство в ОЭСР позволит России не только перенимать наиболее эффективный опыт, но и участвовать в выработке новых «правил игры», а также формировать мировые экономические стандарты совместно со странами ОЭСР, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что вступление РФ будет выгодно не только России, но и мировому сообществу в целом.

— Мы неоднократно подтверждали свою заинтересованность в полноценном и взаимовыгодном сотрудничестве с организацией. Продолжаем работу по внедрению в российское законодательство ее наилучших практик и стандартов, которые поспособствуют решению социально-экономических задач, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В 2017 году с учетом лучших практик ОЭСР мы приняли пять федеральных законов в сферах промышленной и информационной безопасности, здравоохранения, финансов, потребительского и ипотечного кредитования. До конца 2018 года планируется внести в правительство еще 10 законопроектов.

В 2016 году Россия подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией и приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР. В прошлом году были утверждены необходимые поправки в Налоговый кодекс РФ. Уже в 2018-м Россия начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов и передавать — о нерезидентах. Весной ФНС тестировала онлайн-сервис, через который российские финансовые организации должны направлять отчеты о счетах иностранных клиентов.

В Минэкономразвития добавили, что на данный момент Россия — полноправный участник 30 рабочих групп ОЭСР, которые затрагивают сферы налогов, предпринимательства и промышленности, инноваций, туризма, противодействия коррупции и другие направления. Российские эксперты задействованы в 50 рабочих органах ОЭСР. Это позволяет продвигать наши интересы наравне с государствами, входящими в организацию, подытожили в пресс-службе.

В ОЭСР «Известиям» подтвердили, что сотрудничество с Москвой ведется по широкому спектру вопросов: от образования до регионального развития. Важной частью работы с ОЭСР стало взаимодействие по линии G20: так, Россия поддержала План противодействия размыванию налоговой базы и перемещению прибыли, представленный в 2013 году.

— Прием в ОЭСР любой страны играет важную роль как для государства, так и для организации, — заявили «Известиям» в пресс-службе ОЭСР. — Процесс вступления России в ОЭСР был отложен в марте 2014 года. Чтобы возобновить переговоры, необходим консенсус всех стран-участниц.

Взаимодействие России с ОЭСР началось в 1994 году, когда стороны подписали соответствующую Декларацию о сотрудничестве. Вопрос присоединения к организации стороны начали согласовывать в июне 2009 года. Все формальные препятствия были сняты в 2012-м, когда Россия вступила в ВТО. Однако в 2014 году в связи с событиями на Украине Совет ОЭСР временно приостановил переговоры. Тем не менее Россия до сих пор сохраняет официальный статус присоединяющейся страны.

Активный диалог между Россией и организацией сохраняется, несмотря на турбулентную международную обстановку, и в этом смысле прагматичный подход преобладает над политическими интересами, рассказала «Известиям» директор Центра ОЭСР-ВШЭ Татьяна Мешкова.

— Несмотря на то что переговоры о присоединении были приостановлены, Россия продолжает придерживаться прагматичного курса, потому что страна ничего от сотрудничества не теряет, а только выигрывает, — отметила эксперт. — Очевидно, что при формировании национальных стратегий опыт ОЭСР был бы весьма полезен, потому что это ключевая «фабрика мысли» и глобальный аналитический центр: помимо работы на межгосударственном уровне, значительную роль здесь играет экспертное сообщество.

По словам Татьяны Мешковой, в нынешнем международном политическом контексте очень важно сохранять лицо, и Москва, продолжая сотрудничать с организацией, с этой задачей прекрасно справляется.

Организация экономического сотрудничества и развития (штаб-квартира в Париже) действует с 1961 года. Ее предшественником была Организация европейского экономического сотрудничества, созданная в 1948 году. Долгое время ОЭСР была своего рода «закрытым клубом развитых стран», однако в начале 1990-х участники решили расширить сотрудничество с другими государствами, далее была запущена Стратегия расширения организации. Главные критерии для присоединения — соблюдение верховенства закона, приверженность рыночной экономике, значимость страны на международной арене, взаимовыгодность от участия кандидата и другие. Последняя волна расширения организации прошла в этом году: 30 мая 2018 года ее полноправными членами стали Колумбия и Литва.