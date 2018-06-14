В Госдуме предупредили о стягивании ВСУ к российской границе

Украина создает разнородную ударную группировку в районе Азовского моря, что вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией», — приводит его слова «РИА Новости».

Бальбек также напомнил о размещении у границ РФ украинской штурмовой авиации. Он указал на то, что это вынуждает Москву разработать дополнительные варианты обороны Крыма.

Депутат пригрозил, что нападение на российские объекты в Азовском море будет расценено как полномасштабное военное наступление, на которое Москва ответит зеркально.

4 июня ВМС Украины объявили о закрытии трех районов Азовского моря с 1 июня по 1 сентября для проведения боевых учений. По мнению украинского минобороны, стране необходимо заняться патрулированием побережья для противодействия «российской угрозе».

Однако, как позже признался секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, украинским силовикам не хватает техники и ресурсов для того, чтобы противостоять России на Азовском море.