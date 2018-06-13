Прямой эфир

Дебютный роман Билла Клинтона побил рекорды в первые дни продаж

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/John Barrett
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дебютный роман бывшего президента США Билла Клинтона побил рекорды продаж за последние три года. Об этом сообщает газета Washington Post.

По данным издания, в период с 4 по 10 июня было продано 147 тыс. бумажных копий триллера «Президент исчез» (The President Is Missing), написанного Клинтоном в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном. С учетом электронной версии и аудиокниги продажи романа достигают 260 тыс. копий.

Таким образом, книга Клинтона стала самым продаваемым романом начиная с лета 2015 года. Сообщается, что в ней повествуется о президенте США, который уходит в подполье, чтобы защитить страну от разрушительной кибератаки.

В США в начале года поступила на продажу и сразу стала бестселлером книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». За первые три недели после выхода было продано более 1,7 млн экземпляров. Известно, что книга станет основой телесериала. В ней, в частности, утверждается, что американский лидер в настоящее время изменяет своей жене Меланье Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Клинтон рассказал о злости на Россию
Билл Клинтон призвал власти Мьянмы освободить журналистов Reuters
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017