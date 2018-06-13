Дебютный роман Билла Клинтона побил рекорды в первые дни продаж

Дебютный роман бывшего президента США Билла Клинтона побил рекорды продаж за последние три года. Об этом сообщает газета Washington Post.

По данным издания, в период с 4 по 10 июня было продано 147 тыс. бумажных копий триллера «Президент исчез» (The President Is Missing), написанного Клинтоном в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном. С учетом электронной версии и аудиокниги продажи романа достигают 260 тыс. копий.

Таким образом, книга Клинтона стала самым продаваемым романом начиная с лета 2015 года. Сообщается, что в ней повествуется о президенте США, который уходит в подполье, чтобы защитить страну от разрушительной кибератаки.

В США в начале года поступила на продажу и сразу стала бестселлером книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». За первые три недели после выхода было продано более 1,7 млн экземпляров. Известно, что книга станет основой телесериала. В ней, в частности, утверждается, что американский лидер в настоящее время изменяет своей жене Меланье Трамп.