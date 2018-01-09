Билл Клинтон призвал власти Мьянмы освободить журналистов Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что журналисты агентства Reuters, задержанные в Мьянме, должны быть немедленно освобождены. Об этом политик написал в Twitter. Клинтон добавил, что задержание журналистов неприемлемо в любой стране.

A free press is critical to a free society—the detention of journalists anywhere is unacceptable. The Reuters journalists being held in Myanmar should be released immediately. — Bill Clinton (@BillClinton) January 9, 2018

«Свободная пресса очень важна для свободного общества. Задержание журналистов в любом месте неприемлемо. Журналисты Reuters, удерживаемые в Мьянме, должны быть освобождены немедленно», — говорится в записи экс-президента США.

Ранее стало известно, что два журналиста были задержаны в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Они подозреваются в незаконном хранении военных документов.

В октябре сообщалось, что Госдепартамент США рассматривает возможность ввести санкции в отношении Мьянмы в связи с нарушениями в стране прав этнического и религиозного меньшинства — народности рохинджа.