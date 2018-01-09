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Билл Клинтон призвал власти Мьянмы освободить журналистов Reuters

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Фото: TASS/AP/Manuel Balce Ceneta
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Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что журналисты агентства Reuters, задержанные в Мьянме, должны быть немедленно освобождены. Об этом политик написал в Twitter. Клинтон добавил, что задержание журналистов неприемлемо в любой стране.

«Свободная пресса очень важна для свободного общества. Задержание журналистов в любом месте неприемлемо. Журналисты Reuters, удерживаемые в Мьянме, должны быть освобождены немедленно», — говорится в записи экс-президента США.

Ранее стало известно, что два журналиста были задержаны в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Они подозреваются в незаконном хранении военных документов.

В октябре сообщалось, что Госдепартамент США рассматривает возможность ввести санкции в отношении Мьянмы в связи с нарушениями в стране прав этнического и религиозного меньшинства — народности рохинджа.

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