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Болельщик ЧМ-2018 из Германии приехал в Москву на тракторе

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В Москве встретили болельщика из Германии. 70-летний Губерт Вирт приехал в столицу мундиаля на тягаче. К месту стоянки в парк «Музеон» немца сопроводил почетный кортеж ДПС. Позади у Губерта Вирта 2,3 тыс. км, дорога из Форххайма до Москвы — дальняя. Попутчиком 70-летнего мужчины стал его пес — такса Хекс. 

Трактор выпущен в 1936 году, Вирт перебирал его своими руками. К машине прицеплен трейлер — пивная бочка, на нем красуется надпись «Привет, Москва». Внутри — душевая и небольшая комната с телевизором, столом и спальным местом. 

Двигался пенсионер со скоростью 20–30 км/ч. Путешествие он начал в середине мая — к счастью, к старту чемпионата успел.

Болеть господин Вирт будет за немцев и датчан. Хотя объективно считает, что фавориты мундиаля — французы. Из Москвы Вирт отправится в Петербург, оттуда — на пароме в Финляндию.

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