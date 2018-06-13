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Захватившего заложников в Париже отправили в психбольницу

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Выходец из Марокко, захвативший заложников в одном из центральных округов Парижа, был доставлен в психиатрическую больницу при управлении полиции, сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Во вторник, 12 июня, злоумышленник вошел в здание на улице Птит-Экюри около 16:00 по местному времени (17:00 мск). После этого он ворвался в расположенное на первом этаже рекламное агентство Mixicom, где захватил и удерживал двух человек, среди которых была беременная женщина. Он облил их бензином и требовал встречи с послом Ирана во Франции.

В ходе спецоперации, проведенной полицейским спецназом, все заложники были освобождены, сейчас их жизни ничто не угрожает. 

Ранее 12 июня сообщалось, что в США мужчина более суток удерживал в заложниках четверых детей. Позже их нашли убитыми.

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