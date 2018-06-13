Прямой эфир
Сюжет:

Путин почти полностью сохранил состав администрации президента

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал пакет кадровых указов по составу администрации президента (АП). Указы опубликованы на сайте Кремля и вступили в силу со дня подписания — 13 июня.

В‍ итоге костяк руководящего состава остался на своих должностях, а перемены в руководстве оказались точечными. В частности, свои посты сохранили глава администрации Антон Вайно и его заместители, включая первых — Алексея Громова и Сергея Кириенко.

Прошлись по кабинету
Кто не удержался в кресле министра

На своих должностях остались заместители главы АП Дмитрий Песков (он же занимает пост пресс-секретаря главы государства), Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов. По данным «Коммерсанта», такую конфигурацию определили еще летом-осенью 2016 года.

А вот среди помощников президента перемены произошли. В частности, начальника референтуры Дмитрия Калимулина не только переназначили, но и поставили на новую должность — помощника президента. Контрольное управление российского лидера возглавил генерал-полковник юстиции Дмитрий Шальков, также совмещающий эту работу с должностью помощника президента.

Еще одним помощником Путина стал Анатолий Серышев, который с ноября 2016 года являлся замглавы ФТС. Свои посты в АП сохранили глава государственно-правового управления — помощник президента Лариса Брычева, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Андрей Белоусов.

Что касается советников главы государства, то здесь лишился должности Герман Клименко, который отвечал за развитие интернета, и Сергей Григоров. Все остальные советники остались на местах.

Распределение обязанностей среди руководящих сотрудников администрации еще не обозначили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации президента
Антон Вайно назначен главой администрации Кремля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017