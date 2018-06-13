Путин почти полностью сохранил состав администрации президента

Президент России Владимир Путин подписал пакет кадровых указов по составу администрации президента (АП). Указы опубликованы на сайте Кремля и вступили в силу со дня подписания — 13 июня.

В‍ итоге костяк руководящего состава остался на своих должностях, а перемены в руководстве оказались точечными. В частности, свои посты сохранили глава администрации Антон Вайно и его заместители, включая первых — Алексея Громова и Сергея Кириенко.

На своих должностях остались заместители главы АП Дмитрий Песков (он же занимает пост пресс-секретаря главы государства), Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов. По данным «Коммерсанта», такую конфигурацию определили еще летом-осенью 2016 года.

А вот среди помощников президента перемены произошли. В частности, начальника референтуры Дмитрия Калимулина не только переназначили, но и поставили на новую должность — помощника президента. Контрольное управление российского лидера возглавил генерал-полковник юстиции Дмитрий Шальков, также совмещающий эту работу с должностью помощника президента.

Еще одним помощником Путина стал Анатолий Серышев, который с ноября 2016 года являлся замглавы ФТС. Свои посты в АП сохранили глава государственно-правового управления — помощник президента Лариса Брычева, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Андрей Белоусов.

Что касается советников главы государства, то здесь лишился должности Герман Клименко, который отвечал за развитие интернета, и Сергей Григоров. Все остальные советники остались на местах.

Распределение обязанностей среди руководящих сотрудников администрации еще не обозначили.