В Кремле перечислили иностранных лидеров на открытии ЧМ-2018

Матч-открытие чемпионата мира по футболу посетят президент России Владимир Путин и более десяти иностранных лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Торжественную церемонию открытия ЧМ-2018 и матч между сборными России и Саудовской Аравии посетят президенты Молдавии Игорь Додон, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Панамы — Хуан Карлос Варела, Узбекистана — Шавкат Мирзиев, Южной Осетии — Анатолий Бибилов, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, , Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Абхазии — Рауль Хаджимба.

Кроме того, в Москве ждут визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда и избранного президента Парагвая Абдо Бенитес.

Песков добавил, что в течение месяца Россию посетят лидеры других государств для посещения матчей своих национальных команд.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.