В Красногорск с любовью

Бойцу Джеффу Монсону спустя три года ожидания предоставили российское гражданство. Спортсмен заявил, что откажется от американского паспорта и станет депутатом в Красногорске, а затем и Госдуме. Осенью Монсон, называвший себя анархо-коммунистом, планирует баллотироваться в совет депутатов подмосковного города. Подробнее читайте в материале портала iz.ru.

Выбор в нашу пользу

Пять лет прошло с тех пор, как американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон впервые заговорил о желании сменить гражданство. Соответствующее обращение в администрацию президента он направил два года спустя, в 2015 году. «Мне очень нравятся русские люди! Иногда мне кажется, что это не я выбрал Россию, а она выбрала меня. Мы нашли общий язык со страной», — так свое стремление в Россию спортсмен объяснил в интервью «Известиям».

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону российского гражданства 29 мая этого года. Американец прошел все необходимые для этого процедуры, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Из-за них ли так долго принималось решение о предоставлении Монсону гражданства, неизвестно. «Он достаточно известный человек в мире спорта в своей дисциплине, всемирно известный человек, это стало основанием для предоставления ему гражданства», — отметил официальный представитель Кремля.

ь4 Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В отличие от американского боксера Роя Джонса-младшего, получившего российский паспорт в 2015 году, Джефф Монсон решил отказаться от американского гражданства. На эту процедуру спортсмен уже потратил $3 тыс., рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Те, с кем я общаюсь [в Америке], понимают, что это не было эмоциональное решение», — уверяет Монсон. По его словам, решение обосноваться в России «больше шло из сердца, а не из головы».

Еще пять лет назад спортсмен заявлял, что видит свое будущее в политике. Много времени на раскачку ему не потребовалось: накануне стало известно, что атлет прошел праймериз «Единой России». Теперь он намерен участвовать в выборах в совет городского округа Красногорск в Московской области. И это — только начало. «Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Госдумы и помогать так максимально возможному количеству людей», — говорит Монсон.

Разочарование коммунистов

Боец, известный по прозвищу Снеговик (спортсмен рассказывал в интервью «Известиям», что так его прозвали бразильцы, во время тренировок с которыми он смотрелся как катающийся по полу снежный ком. — Прим. iz.ru), за карьеру в ММА одержал 57 побед и потерпел 23 поражения при одной ничьей. Еще до переезда в Россию атлет открыто признавался в симпатиях советского прошлому и выходил на ринг под гимн СССР. Три года назад Монсон даже сделал себе татуировку в виде композиции «Родина-мать зовет!».

В 2016-м американец заявлял, что сразу после получения российского паспорта планирует вступить в КПРФ и работать с юными комсомольцами. Тогда нашлись противники участия Монсона в жизни партии. «Ему для начала надо выучить русский язык, — заявлял депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. — Чтобы что-то возглавлять, надо для начала что-то сделать. Он даже не знает, что такое молодежное крыло и комсомол».

Руководство компартии, по-видимому, придерживалось другого мнения и взяло Монсона в оборот. Спортсмен неоднократно встречался с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, вместе с ним возлагал цветы к Мавзолею Ленина и получил статус специального представителя спорторганизации партии. Партийного билета, однако, так и получил.

m1 Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Объясняя свое участие в праймериз «Единой России», спортсмен намекнул на то, что усомнился в искренности несостоявшихся однопартийцев. «КПРФ предлагали мне принять участие в их деятельности, но проблема была в том, что это касалось выборов и подготовки к ним, — заявил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы». — Я не почувствовал, что они планируют реализовывать социальные проекты и программы, как это делали коммунисты (скорее всего Монсон имеет в виду представителей советской власти. — Прим. iz.ru)». Боец подчеркнул, что главное для него, чтобы проект был реальным. А какая партия его реализует — не имеет значения.

Любимчик Донбасса

Вместе с активистами компартии Джефф Монсон неоднократно выезжал в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, активиста КПРФ Марьяна Наумова, вместе с американцем ездившая в Донбасс, характеризовала его как «реально очень идейного мужика». «Может запросто провести семинары у детей в школах или съездить на Донбасс, ничего не прося взамен, — рассказывала спортсменка. — Хотя была ситуация, когда его менеджеры, конченые уроды, подставляли его и за его спиной требовали деньги. Джефф узнал про это и выгнал этих людей».

Монсон после поездки в ДНР и ЛНР обещал отстаивать позицию республик на международном уровне. «Именно правительство Украины ведет войну против Донбасса, против детей. Надеюсь, что мы сможем каким-либо способом помочь Донбассу и Луганску», — заявлял он. Спортсмен в итоге, как и обещал, открыл свою школу в ЛНР и получил паспорт гражданина самопровозглашенной республики из рук ее главы Игоря Плотницкого.

m2 Фото: РИА НОВОСТИ/Олеся Потапова

«Коммунисты России», последовательно критикующие «старшую» коммунистическую партию, на фоне новостей об участии Монсона в праймериз «Единой России» вставили шпильку оппонентам, припоминания связь спортсмена с Донбассом. «Брат Монсон, пока ты гуляешь между парламентскими партиями России, рабочий класс и угнетенное темнокожее население США заждались, когда ты вернешься из Красногорска в одноэтажную Америку», — говорится в сообщении партии.

Фанат Цоя

Джефф Монсон, хотя и сделал выбор в пользу России, о проблемах родины не забыл. Осенью прошлого года, например, спортсмен снялся в музыкальном клипе, высмеивающем идею президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой. Ролик сняла группа The Allen Dulles Band московского продюсера Родиона Юданова. Ее страницы в соцсетях появились незадолго до публикации клипа с Монсоном, набравшим в итоге чуть больше 320 тыс. просмотров, а после практически не обновлялись.

Спортсмен регулярно высказывается о международной политике в своем авторском шоу на телеканале RT. Например, изучил объемы финансирования работы журналистов, «сочиняющих новости». В последнем выпуске Джефф Монсон обратился ко всем иностранцам, которые не хотят ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, опасаясь проявлений расизма. В ролике он поделился с болельщиками и спортсменами историей о том, как российский поклонник после интервью, где он рассказал о болезни своей матери, подарил ему икону. Под конец видео он почти прослезился. Самым популярным в сети остается ролик с Монсоном, который за рулем автомобиля на ломаном русском напевает песню Виктора Цоя «Перемен».

ь3 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Переезжая в Россию, спортсмен обещал сосредоточиться на развитии массового спорта. 30 мая он открыл собственную школу боевых искусств в подмосковном Красногорске, где дети смогут заниматься бесплатно.

Боевое крещение

В Красногорске Монсон и намерен обосноваться. Именно там накануне, 12 июня, он получил паспорт гражданина РФ из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева и произнес присягу.



О том, что боец присматривает семье дом в Подмосковье, стало известно в феврале. Несколькими месяцами ранее сообщалось, что для Джеффа Монсона строят бревенчатый дом в селе Ембаево Тюменской области. Дом и землю ему решила подарить местная федерация боевого самбо. Местные СМИ писали, что американский спортсмен намерен не только преподавать в ближайшем населенном пункте, но и разводить медведей. Спортсмен, когда говорил о переезде в Красногорск, отмечал, что при выборе места брал в расчет интересы дочери, которая ходит в школу. Повлияли ли на выбор политические перспективы, неизвестно.

В Красногорске Джефф Монсон планирует не только избраться в парламент, но и провести первый бой под российским флагом по правилам грэпплинга — против уже почти бывшего соотечественника Тима Сильвии. Как и выборы, бой пройдет в сентябре.