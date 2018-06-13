Пожилой американец назвал стюардессу толстой и был арестован

Пожилого пассажира арестовали в международном аэропорту Флориды за неподобающее поведение во время перелета. 82-летний Александер Грегори назвал стюардессу толстой и слишком большой для этой работы, после чего ударил девушку по спине.

Как сообщает Boarding Area, инцидент произошел в самолете авиакомпании American Airlines, следовавшем из Филадельфии в Форт-Майерс-Бич. Грегори возвращался из туалета на свое место, но раздававшая напитки бортпроводница перегородила ему путь. Это разозлило американца и он начал выкрикивать оскорбления в ее адрес и ударил ее.

После посадки мужчину арестовали. Он был отпущен под залог в размере $1 тыс., а судебное заседание назначили на 26 июня.

5 июня пассажиры лайнера тайской авиакомпании Lion Air выпрыгнули на крыло воздушного судна. Произошло это, когда один из пассажиров после ссоры с бортпроводниками сообщил о бомбе в салоне лайнера. Позже выяснилось, что он «просто пошутил».