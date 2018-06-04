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Американец со смехом рассказал, как насмерть сбил темнокожего пешехода

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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18-летний американец Мэтью Мартин насмерть сбил темнокожего пешехода и похвастался этим в Snapchat.

Как сообщает USA Today, сам молодой человек белокожий.

Инцидент произошел в штате Луизиана. Мартин сбил афроамериканца Шерелла Льюиса на своем пикапе на одной из улиц и опубликовал видео происшествия.

К ролику он добавил сообщение с несколькими смеющимися смайлами.

«Я только что сбил человека на дороге», –– написал Мартин.

Позже в комментариях он сообщил всем интересующимся, что пострадавший скончался по дороге в больницу.

Сам водитель пикапа в ДТП не пострадал и скрылся с места происшествия.

Полиция его уже задержала. У Мартина взяты образцы крови для токсикологического анализа.

Как сообщили правоохранители, в день аварии у Льюиса был день рождения. Мужчине исполнился 31 год. Он был парикмахером и часто стриг молодежь бесплатно.

Ведется расследование происшествия.

В феврале в Ярославле водитель Lada Granta умышленно сбил женщину, поскользнувшуюся на пешеходном переходе.

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