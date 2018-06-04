Американец со смехом рассказал, как насмерть сбил темнокожего пешехода
18-летний американец Мэтью Мартин насмерть сбил темнокожего пешехода и похвастался этим в Snapchat.
Как сообщает USA Today, сам молодой человек белокожий.
Инцидент произошел в штате Луизиана. Мартин сбил афроамериканца Шерелла Льюиса на своем пикапе на одной из улиц и опубликовал видео происшествия.
К ролику он добавил сообщение с несколькими смеющимися смайлами.
«Я только что сбил человека на дороге», –– написал Мартин.
Позже в комментариях он сообщил всем интересующимся, что пострадавший скончался по дороге в больницу.
Сам водитель пикапа в ДТП не пострадал и скрылся с места происшествия.
Полиция его уже задержала. У Мартина взяты образцы крови для токсикологического анализа.
Как сообщили правоохранители, в день аварии у Льюиса был день рождения. Мужчине исполнился 31 год. Он был парикмахером и часто стриг молодежь бесплатно.
Ведется расследование происшествия.
В феврале в Ярославле водитель Lada Granta умышленно сбил женщину, поскользнувшуюся на пешеходном переходе.