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Шеф контрразведки США советует американцам не брать на ЧМ-2018 телефоны

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Фото: dni.gov
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Американцам не стоит брать с собой сотовые телефоны на чемпионат мира в Россию из-за угрозы взлома, заявил во вторник, 12 июня, директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина.

«Можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, могут попытаться получить доступ российское правительство или киберпреступники», — цитирует его ТАСС.

Эванина добавил, что можно с собой взять не то устройство, каким пользуются постоянно.

Он также очертил группу риска, которая, по его мнению, состоит из сотрудников корпораций и чиновников.

29 марта специалисты из антивирусной компании Dr.Web выявили в 45 моделях смартфонов на базе Android встроенные на этапе производства вирусы. 

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