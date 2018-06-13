Шеф контрразведки США советует американцам не брать на ЧМ-2018 телефоны

Американцам не стоит брать с собой сотовые телефоны на чемпионат мира в Россию из-за угрозы взлома, заявил во вторник, 12 июня, директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина.

«Можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, могут попытаться получить доступ российское правительство или киберпреступники», — цитирует его ТАСС.

Эванина добавил, что можно с собой взять не то устройство, каким пользуются постоянно.

Он также очертил группу риска, которая, по его мнению, состоит из сотрудников корпораций и чиновников.

29 марта специалисты из антивирусной компании Dr.Web выявили в 45 моделях смартфонов на базе Android встроенные на этапе производства вирусы.