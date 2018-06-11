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ФБР сообщило о 74 арестах по всему миру в рамках борьбы с кибермошенниками

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США распространило в понедельник, 11 июня, заявление, в котором сообщило об арестах по всему миру, состоявшихся в рамках проведения масштабной спецоперации.

Ведомство отмечает, что операция по разоблачению международных схем мошенничества в интернете проводилась при поддержке других американских служб и правоохранительных органов других стран и длилась полгода.

Злоумышленники взламывали электронную почту и перехватывали электронные денежные переводы, проинформировали в ФБР.

Арестованы 74 злоумышленника, 42 — в США, еще 29 — в Нигерии, трое — в Канаде, Мавритании и Польше. Правоохранители изъяли около $2,4 млн и вернули денежные электронные переводы на сумму $14 млн владельцам средств.

В конце мая сотрудники ФБР нашли способ противостоять новому опасному вирусу.

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