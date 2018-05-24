Прямой эфир

ФБР обезвредило подконтрольную хакерам сеть взломанных роутеров

0
Фото: Global Look Press/Jay Janner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США обезвредили крупную сеть интернет-роутеров, взломанную группой Fancy Bear. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Депортация со взломом
Что стоит за тотальной охотой США на «русских хакеров»

В 54 странах оказалось около 500 тыс. зараженных устройств Linksys,  MikroTik,  NETGEAR и TP-Link. Киберпреступникам удалось внедрить в них специальные плагины, которые позволяли получать информацию о логинах и паролях подключенных пользователей, пишет ТАСС.

Также вредоносное ПО давало хакерам возможность внедряться в ПК иными способами и исчезало с зараженных устройств сразу после перезагрузки, но могло установиться вновь при помощи специального сервера.

Именно над этим сервером получили контроль агенты ФБР. Им удалось заблокировать его и перезагрузить, теперь ПО не сможет восстанавливаться. Код программ был также изменен: все зараженные роутеры при включении или выключении будут посылать сигнал на сервер ФБР.

Также ведомство посоветовало пользователям указанного ранее оборудования произвести перезагрузку и закрыть возможность хакерам контролировать данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбербанк оценил потери экономики от киберпреступности в 2018 году
Новый вирус заразил компьютеры в 54 странах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017