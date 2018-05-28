ФБР нашло способ остановить новый опасный компьютерный вирус

Сотрудники ФБР нашли способ противостоять новому опасному вирусу. Они рекомендуют владельцам сетевых устройств перезагрузить их, заявляя, что такая мера на какое-то время обезопасит сеть от компьютерных вирусов.

Новое вредоносное ПО под названием VPNFilter заразило компьютерное оборудование более чем в 50 странах мира. Под сетевыми устройствами, через которые проникает вирус, ФБР подразумевает маршрутизаторы и сетевые накопители, которые позволяют пользователям подключаться к интернету, сообщает «Пятый канал».

Также пользователям предлагают отключить параметры удаленного управления и защитить устройство шифрованием и надежным паролем при включении. Кроме того, рекомендуется обновить програмное обеспечение.

Данные действия не гарантируют, что владельца маршрутизаторов смогут избежать повторной атаки вируса, но сотрудники ФР отмечают, что такие действия существенно повышают шансы для выявления вредоносного ПО и его ликвидации.

23 марта стало известно, что российский антивирус Doctor Web обнаружил нового троянца, который распространяется в комментариях к видео на сайте YouTube. Вирус ворует конфиденциальную информацию с зараженного устройства. Вредоносный код написан на языке Python и заражает компьютеры с операционной системы Microsoft Windows.