ФБР завышает количество телефонов без доступа своих сотрудников

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в несколько раз увеличивает количество мобильных устройств, принадлежащих террористам и преступникам, к которым сотрудники не смогли получить доступ.

В 2017 финансовом году, по мнению директора ФБР Кристофера Рэя, сотрудники бюро не смогли взломать около 7,8 тыс. мобильных устройств. По предварительным данным, причиной невозможности взломать устройства стали современные средства шифрования данных, сообщает ТАСС.

При этом, по информации американских СМИ, на самом деле взломать не удалось всего 1,2 тыс. смартфонов. О существующей проблеме с данными бюро узнало около месяца назад. Представители ведомства заявили, что к значительному завышению данного показателя привели программные ошибки.