Прямой эфир

ФБР завышает количество телефонов без доступа своих сотрудников

0
Фото: Global Look Press/Michael Weber
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в несколько раз увеличивает количество мобильных устройств, принадлежащих террористам и преступникам, к которым сотрудники не смогли получить доступ.

В 2017 финансовом году, по мнению директора ФБР Кристофера Рэя, сотрудники бюро не смогли взломать около 7,8 тыс. мобильных устройств. По предварительным данным, причиной невозможности взломать устройства стали современные средства шифрования данных, сообщает ТАСС.

При этом, по информации американских СМИ, на самом деле взломать не удалось всего 1,2 тыс. смартфонов. О существующей проблеме с данными бюро узнало около месяца назад. Представители ведомства заявили, что к значительному завышению данного показателя привели программные ошибки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минюст США проверит расследование ФБР о вмешательстве России в выборы
Трамп призвал опубликовать документы о внедрении ФБР в его штаб

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017