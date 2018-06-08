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ФБР при расследовании утечек получило доступ к переписке журналиста

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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Федеральное бюро расследований во время расследования утечки секретной информации в прессу с санкции суда получило доступ к переписке журналиста New York Times Эли Уоткинса.

Властям удалось получить доступ ко времени отправления электронных писем, а также узнать данные об адресатах и звонках, однако их содержание ФБР не получили, сообщает «РИА Новости».

Ордер следователи получили после отказа журналиста ответить на их вопросы по факту общения с бывшим директором по безопасности сенатского комитета по разведке.

Отмечается, что бюро занималось периодом времени, когда Уоткинс не работал в New York Times. В последние годы число дел, в которых власти прост журналистов указывать свои источники, увеличилось.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми нарушил закон, рассекретив записи об общении с ним. Прошлым летом экс-директор ФБР признал, что является одним из источников утечек информации в СМИ.

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