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Боксер Фьюри назвал чемпионов в тяжелом весе Уайлдера и Джошуа бомжами

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри назвал действующих чемпионов в тяжелом весе Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа бомжами.

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«Мне плевать, кто будет следующим соперником — они все одинаковые. Все одинаковые бомжи — Уайлдер, Джошуа, Паркер. Они такие же, как Мануэль Сефер. Или как там его звали? (Сефер Сефери. — Ред.)», — цитирует непобежденного боксера «Газета.ру».

Также Фьюри заявил о своей уверенности в том, что станет чемпионом к концу года, и рассказал о волнении после возвращения на ринг. 9 июня Фьюри нокаутировал албанского боксера Сефера Сефери в четвертом раунде.

«Я немного потанцевал с ним, выбросил пару ударов просто для того, чтобы вернуться в ритм после перерыва. Хотя я немного нервничал — волнительно возвращаться на ринг в главном бою вечера. К концу года я стану чемпионом мира», — добавил боксер.

2,5 года назад допинг-проба Фьюри дала положительный результат. Боксер завершил карьеру, заявив, что этот вид спорта — самое скучное из того, чем он вообще занимался в жизни.

Тайсону Фьюри 29 лет, в его активе 26 побед, 19 из них — нокаутом. 

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