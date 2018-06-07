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Боксера Головкина лишили титула чемпиона мира

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Фото: TASS/Marcel Thomas
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин, выступающий в весовой категории до 72,6 кг, лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Соответствующее решение принято после отказа боксера провести поединок против украинца Сергея Деревянченко до 3 августа, передает «Газета.ру». Головкин планировал провести реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, однако IBF назначила казахстанцу бой с обязательным претендентом Деревянченко на август.

Головкин остается чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской организации (IBO).

Ранее Василий Ломаченко выиграл титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 61,23 кг. Украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории. До этого он завоевывал титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. При этом он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула в третьей весовой категории. 

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