Боксера Головкина лишили титула чемпиона мира

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, выступающий в весовой категории до 72,6 кг, лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Соответствующее решение принято после отказа боксера провести поединок против украинца Сергея Деревянченко до 3 августа, передает «Газета.ру». Головкин планировал провести реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, однако IBF назначила казахстанцу бой с обязательным претендентом Деревянченко на август.

Головкин остается чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской организации (IBO).

Ранее Василий Ломаченко выиграл титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 61,23 кг. Украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории. До этого он завоевывал титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. При этом он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула в третьей весовой категории.