Головкин повторил рекорд по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе

Казахстанец Геннадий Головкин в 12-раундовом поединке в американском Карсоне выиграл у американца Ванеса Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.

Головкин должен был провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса, с которым он уже провел бой вничью, но того дисквалифицировали за употребление допинга, сообщает ТАСС.

35-летний Головкин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, теперь в его активе 38 побед (34 — нокаутом) и одна ничья.

22 апреля российский боксер Павел Маликов получил травму во время боя за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и был госпитализирован.

Индонезиец Дауд Йордан нанес россиянину мощный удар по корпусу. Позже у него был диагностирован перелом хрящевой части ребра.