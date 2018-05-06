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Головкин повторил рекорд по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе

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Фото: TASS/Zuma/Gene Blevins
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Казахстанец Геннадий Головкин в 12-раундовом поединке в американском Карсоне выиграл у американца Ванеса Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.

Головкин должен был провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса, с которым он уже провел бой вничью, но того дисквалифицировали за употребление допинга, сообщает ТАСС.

35-летний Головкин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, теперь в его активе 38 побед (34 — нокаутом) и одна ничья.

22 апреля российский боксер Павел Маликов получил травму во время боя за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и был госпитализирован.

Индонезиец Дауд Йордан нанес россиянину мощный удар по корпусу. Позже у него был диагностирован перелом хрящевой части ребра.

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