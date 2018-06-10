Фьюри отправил в нокаут Сефери в первом бою после возвращения в бокс

Тайсон Фьюри, бывший чемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе, нокаутировал албанского боксера Сефера Сефери в четвертом раунде. Бой проходил в Манчестере.

Этот бой стал первым для британского боксера после 2,5-летнего перерыва. В последнем бою, которой состоялся 28 ноября 2015 года, Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей.

Летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат. В крови были обнаружены следы стероидов. В октябре того же года стало известно, что боксер употреблял кокаин. Он был лишен лицензии и завершил карьеру в боксе, заявив, что этот вид спорта самое скучное из того, чем он вообще занимался в жизни.

Вскоре Фьюри вновь объявил, что намерен вернуться на ринг в апреле 2018 года. За время перерыва Фьюри поправился почти на 40 кг, однако к бою с албанцем сумел сбросить вес.

Тайсону Фьюри 29 лет, в его активе 26 побед, 19 из них — нокаутом. На счету 39-летнего Сефери 23 победы (21 нокаутом) при двух поражениях.