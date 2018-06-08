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Сталлоне назвал Ломаченко самым сверхъестественным боксером за 50 лет

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Фото: РИА Новости/Владимир Баранов
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Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне встретился с украинским боксером Василием Ломаченко.

Сталлоне опубликовал в своем Instagram фото с чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, а также выразил свое восхищение спортсменом.

«Вы не имеете права пропускать его бои, потому что он самый сверхъестественный боксер за последние 50 лет, реальная боевая машина», — приводит слова Сталлоне «Газета.ру».

Ломаченко ранее выиграл титул чемпиона мира в весовой категории до 61,23 кг. До этого он завоевал пояса в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. При этом он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула в третьей весовой категории.

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