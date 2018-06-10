Боксер Кроуфорд стал чемпионом мира в третьей весовой категории

Непобежденный американец Теренс Кроуфорд (33 победы, 24 — нокаутом) отобрал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе у австралийца Джеффа Хорна.

Бой в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в девятом раунде. Таким образом, 30-летний боксер стал чемпионом мира в третьей весовой категории. Ранее он завоевывал пояса в первом полусреднем и легком весах.

Украинец Василий Ломаченко ранее добился аналогичного достижения, выиграв титул чемпиона по версии WBA в весовой категории до 61,23 кг. До этого он побеждал в весовых категориях до 57,15 кг и до 58,96 кг.

При этом 30-летний спортсмен установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула в третьей весовой категории. Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне назвал Ломаченко самым сверхъестественным боксером за 50 лет.

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