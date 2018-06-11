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Пассажир взорвал секс-куклу в самолете на рейсе Белфаст–Ибица

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Diana Mrazikova
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Самолет, вылетевший из Белфаста на Ибицу, совершил экстренную посадку в аэропорту французского города Тулузы, причиной стало поведение нетрезвого пассажира, взорвавшего на борту лайнера секс-куклу.

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В Тулузе авиадебошира встретили полицейские, пишет The Sun.

События происходили на борту самолета авиакомпании Jet2, после инцидента внесшей данные буйного пассажира в черный список — он пожизненно не сможет воспользоваться услугами компании.

Сотрудники авиаперевозчика заявили, что поведение пассажира было недостойным, кроме того, он «незаконно употреблял алкоголь».

Один из пассажиров написал в Twitter, что возмутитель спокойствия взорвал секс-куклу, всё произошло в 7 часов утра на глазах детей очевидца событий.

В комментарии авиаперевозчика отмечается, что компания будет настаивать на привлечении авиадебошира к ответственности.

8 июня самолет авиакомпании Virgin Australia совершил вынужденную посадку в аэропорту Аделаиды (штат Южная Австралия) из-за угроз одной из пассажирок воздушного судна.

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