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В Белоруссии у пенсионерки изъяли 76 больных котов

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Фото: Global Look Press/Monica Herndon
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Сотрудники правоохранительных органов изъяли 76 больных котов из квартиры пенсионерки в Белоруссии. Об этом сообщает официальный представитель Фрунзенского РУВД города Минска Наталья Оскирко.

Начиная с 2010 года соседи женщины регулярно подавали жалобы в милицию, однако проверить жалобы не удавалось, так как пенсионерка никого не пускала к себе в квартиру.

В мае 2018 года специально созданная комиссия всё-таки смогла попасть в жилое помещение. Проверяющие, в состав которых входили представители милиции, городской администрации и РОЧС, а также сотрудники коммунальных и санитарных служб, ужаснулись едкому запаху и грязи, которая царила в квартире.

В результате на женщину был составлен протокол за ненадлежащее содержание животных и их многочисленность, сообщает сайт Главного управления внутренних дел минского Горсиполкома. Пожилая женщина объяснила такое количество животных отсутствием средств на стерилизацию.

Многие из животных, которые были изъяты у пенсионерки, находятся в ужасном состоянии, часть из них больна. На данный момент все коты отправлены в специальный приемник, где пройдут лечение. Все материалы проверки направлены в суд для рассмотрения.

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