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Ученые узнали о вкусовых предпочтениях собак и кошек

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Sabine Gruhn
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Ученые из США узнали, что собаки предпочитают жирную пищу, а кошки любят более сладкую еду. При этом и те и другие считают белки наименее привлекательным источником калорий.

Для опытов биологи подготовили несколько вариантов кошачьего и собачьего корма, которые обладали одинаковым вкусом, запахом и цветом, но состояли из разного количества белков, жиров и углеводов. 

Ученые считают, что эксперимент поможет ветеринарам-диетологам создать новые корма, которые одновременно будут и вкусными, и полезными для животных, передает Journal of Experimental Biology.

Исследователи ранее установили, как нужно правильно общаться с собаками. Оказалось, что питомцы охотнее идут на контакт с человеком, если с ними общаться так же, как с маленькими детьми.

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