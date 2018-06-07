Ученые узнали о вкусовых предпочтениях собак и кошек

Ученые из США узнали, что собаки предпочитают жирную пищу, а кошки любят более сладкую еду. При этом и те и другие считают белки наименее привлекательным источником калорий.

Для опытов биологи подготовили несколько вариантов кошачьего и собачьего корма, которые обладали одинаковым вкусом, запахом и цветом, но состояли из разного количества белков, жиров и углеводов.

Ученые считают, что эксперимент поможет ветеринарам-диетологам создать новые корма, которые одновременно будут и вкусными, и полезными для животных, передает Journal of Experimental Biology.

Исследователи ранее установили, как нужно правильно общаться с собаками. Оказалось, что питомцы охотнее идут на контакт с человеком, если с ними общаться так же, как с маленькими детьми.