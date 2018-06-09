Прямой эфир

В Петербурге установили самый большой в Европе памятник коту

0
Фото: vk.com/cats_republic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге открыли самый большой в Европе памятник коту. Шестиметровую статую установили на Конногвардейском бульваре.

Автором проекта стал основатель студии экспериментального искусства Вильгений Мельников. Скульптура выполнена из железа и представляет собой небольшого кота, который сидит в доспехах. Жители Санкт-Петербурга не оценили скульптуру, прозвав его «Кот Урот», «Мистер Жесть» и «Монстрокот», передает телеканал «78».

«Это не оригинальность. Это лень. Лень соответствовать высокому мастерству скульпторов, которое мы можем лицезреть, просто прогуливаясь по городу», — отметила одна из жительниц Северной столицы.

Многие петербуржцы предложили сдать памятник на металлолом либо установить его в огороде автора, чтобы «отпугивать тещу». Когда же жителям напомнили, что памятник будет находиться на Конногвардейском бульваре только до 15 июня, они успокоились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Домашняя кошка выкормила рысенка в приморском зоопарке
«Самая вежливая кошка в мире» покорила интернет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017