В Петербурге установили самый большой в Европе памятник коту

В Санкт-Петербурге открыли самый большой в Европе памятник коту. Шестиметровую статую установили на Конногвардейском бульваре.

Автором проекта стал основатель студии экспериментального искусства Вильгений Мельников. Скульптура выполнена из железа и представляет собой небольшого кота, который сидит в доспехах. Жители Санкт-Петербурга не оценили скульптуру, прозвав его «Кот Урот», «Мистер Жесть» и «Монстрокот», передает телеканал «78».

Петербуржцы раскритиковали самый большой в Европе памятник коту.



Арт-объект «наградили» массой обидных эпитетов: https://t.co/JoinxjNNwf pic.twitter.com/Cm1YSZN46A — 78 | НОВОСТИ (@good78news) June 8, 2018

«Это не оригинальность. Это лень. Лень соответствовать высокому мастерству скульпторов, которое мы можем лицезреть, просто прогуливаясь по городу», — отметила одна из жительниц Северной столицы.

Многие петербуржцы предложили сдать памятник на металлолом либо установить его в огороде автора, чтобы «отпугивать тещу». Когда же жителям напомнили, что памятник будет находиться на Конногвардейском бульваре только до 15 июня, они успокоились.