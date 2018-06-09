В Петербурге установили самый большой в Европе памятник коту
В Санкт-Петербурге открыли самый большой в Европе памятник коту. Шестиметровую статую установили на Конногвардейском бульваре.
Автором проекта стал основатель студии экспериментального искусства Вильгений Мельников. Скульптура выполнена из железа и представляет собой небольшого кота, который сидит в доспехах. Жители Санкт-Петербурга не оценили скульптуру, прозвав его «Кот Урот», «Мистер Жесть» и «Монстрокот», передает телеканал «78».
«Это не оригинальность. Это лень. Лень соответствовать высокому мастерству скульпторов, которое мы можем лицезреть, просто прогуливаясь по городу», — отметила одна из жительниц Северной столицы.
Многие петербуржцы предложили сдать памятник на металлолом либо установить его в огороде автора, чтобы «отпугивать тещу». Когда же жителям напомнили, что памятник будет находиться на Конногвардейском бульваре только до 15 июня, они успокоились.