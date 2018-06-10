Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал» поддержки Украины

‍Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам стран «большой семерки» за «мощный сигнал поддержки Украины». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он заявил, что саммит «семерки» в Шарлевуа и контакты с лидерами G7 свидетельствуют, что Украина относится к ключевым приоритетам свободного мира, пишет «Газета.ру».

«Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства», – указал президент Украины и снова потребовал от России вернуть Крым, угрожая «высокой ценой» за «агрессию».

Лидеры «большой семерки» в субботу в итоговом коммюнике саммита призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозили новыми ответными мерами.