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Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал» поддержки Украины

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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‍Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам стран «большой семерки» за «мощный сигнал поддержки Украины». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он заявил, что саммит «семерки» в Шарлевуа и контакты с лидерами G7 свидетельствуют, что Украина относится к ключевым приоритетам свободного мира, пишет «Газета.ру».

«Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства», – указал президент Украины и снова потребовал от России вернуть Крым, угрожая «высокой ценой» за «агрессию».

Лидеры «большой семерки» в субботу в итоговом коммюнике саммита призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозили новыми ответными мерами. 

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