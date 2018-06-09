Прямой эфир

Европарламент призвал Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

0
Фото: ТАСС/Сивков Петр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Европарламента призвали президента Украины Петра Порошенко возглавить гей-парад в Киеве и поддержать ЛГБТ-сообщество страны.

Инициатором обращения к украинскому лидеру стала немецкий политик Ребекка Хармс. Под письмом, адресованным Порошенко, поставили подписи 35 европарламентариев.

«Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду в то время, как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семье», — говорится в письме.

Депутаты напомнили киевским властям, что поддержка ЛГБТ-сообщества является одним из основных принципов Евросоюза, а Украина не предпринимает каких-либо шагов в этом направлении, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Европарламентарии также призвали киевские власти обеспечить безопасность участников марша, отметив, что на двух последних гей-парадах не было зафиксировано серьезных происшествий.

Марш в защиту ЛГБТ-сообщества пройдет в Киеве 17 июня. В прошлом году шествие пытались сорвать украинские националисты, напавшие на представителей движения. Тогда полиция задержала шесть человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британия выделила £1 млн на защиту ЛГБТ-сообщества
Глава Ингушетии: тема ЛГБТ неактуальна для Северного Кавказа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017