Европарламент призвал Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

Депутаты Европарламента призвали президента Украины Петра Порошенко возглавить гей-парад в Киеве и поддержать ЛГБТ-сообщество страны.

Инициатором обращения к украинскому лидеру стала немецкий политик Ребекка Хармс. Под письмом, адресованным Порошенко, поставили подписи 35 европарламентариев.

«Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду в то время, как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семье», — говорится в письме.

Депутаты напомнили киевским властям, что поддержка ЛГБТ-сообщества является одним из основных принципов Евросоюза, а Украина не предпринимает каких-либо шагов в этом направлении, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Европарламентарии также призвали киевские власти обеспечить безопасность участников марша, отметив, что на двух последних гей-парадах не было зафиксировано серьезных происшествий.

Марш в защиту ЛГБТ-сообщества пройдет в Киеве 17 июня. В прошлом году шествие пытались сорвать украинские националисты, напавшие на представителей движения. Тогда полиция задержала шесть человек.