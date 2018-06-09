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Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Севастополем

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Фото: Global Look Press/Stocki/face to face
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Севастополь с Днем города, заявив, что не сомневается в том, что над ним будет поднят украинский флаг. Свой пост в Twitter украинский лидер снабдил тегом #КримЦеУкраїна.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!» — написал Порошенко.

Многие подписчики посмеялись над твитом президента Украины. Один из них даже предложил Порошенко приехать в Севастополь и пообщаться с местными жителями. «Пройдешься по его улицам, побеседуешь с жителями, сам всё увидишь-услышишь и, может, поймешь, чей он был, есть и будет всегда», — приводит телеканал «360» слова пользователя.

Украинские политики, в то числе и Порошенко, продолжают утверждать, что Крым является украинской территорией. Однако в марте 2014 года на полуострове прошел референдум, на котором более 95% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. После этого Крым вошел в состав Российской Федерации. Референдум прошел в соответствии с нормами международного права и уставом ООН.

День города отмечается в Севастополе 14 июня.

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