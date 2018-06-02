Крым готов открыть пункты для упрощенного получения виз иностранцами

В Крыму готовы развернуть центры въезда иностранных туристов для упрощенного получения виз, сообщил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму республиканского парламента Алексей Черняк.

По словам депутата, согласно законодательству, на территории Крыма и Севастополя правительство РФ может установить упрощенный порядок оформления виз на срок до 30 дней непосредственно в пункте пропуска через госграницу при въезде на полуостров.

«В течение нескольких часов при заявке о том, что в Крым прибудет группа иностранных туристов — самолетом, на круизном лайнере или через сухопутную границу, — мы будем готовы развернуть мобильные пункты и пропустить их по упрощенному порядку»,— цитирует Черняка «РИА Новости».

При этом депутат подчеркнул, что пока приезд туристов в Крым напрямую затруднен в силу санкционной политики, отсутствия прямых авиарейсов и установления дополнительных преград для въезда на полуостров со стороны Украины.

1 июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму с начала года отдохнули более 1 млн туристов, что почти на 28% больше аналогичного периода прошлого года.